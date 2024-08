Stuttgart-Degerloch 24-Jährige in Stadtbahn der Linie U6 sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Eine 24-Jährige wird am Dienstagabend in einer Stadtbahn der Linie U6 sexuell bedrängt. Der Tatverdächtige steigt an der Haltestelle Degerloch zu. Wer hat etwas beobachtet?