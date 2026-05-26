Schnelles Netz, Ärzte, Kultur: Ein neues Ranking zeigt, wo im Südwesten es Lebensqualität gibt und wo es daran mangelt.
26.05.2026 - 15:20 Uhr
Bei einem bundesweiten Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zur Versorgung von Kommunen mit Ärzten, Schulen, schnellem Internet und vielen anderen Infrastruktur-Angeboten schneidet Baden-Württemberg insgesamt gut ab. In etlichen Städten ist die Versorgung demnach sehr gut. Das geht aus dem „IW-Gemeindecheck Daseinsvorsorge“ hervor, der im Auftrag des Tabakkonzerns Philip Morris erstellt worden war.