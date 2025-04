Hund beißt Frau am Bahnhof in die Hand – Halterin flüchtet

Vorfall in Bad Cannstatt

Eine 31-Jährige will in Stuttgart-Bad Cannstatt in eine S-Bahn einsteigen und wird von einem Hund gebissen. Dessen Besitzerin flüchtet mit ihm. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Annika Mayer 24.04.2025 - 13:56 Uhr

Eine 31-Jährige ist am Mittwochnachmittag an der S-Bahnhaltestelle Nürnberger Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar von einem Hund gebissen worden.