Im Jahr 2024 haben so viele Besucher wie noch nie in Stuttgart übernachtet. Dies geht aus dem Statistikheft der Stadt hervor.

red/epd 08.09.2025 - 16:05 Uhr

. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat 2024 den bisher höchsten Stand bei Besucherankünften und Übernachtungen verzeichnet: 2.318.270 Gäste übernachteten insgesamt 4.653.227 Nächte in den Stuttgarter Hotels und Beherbergungsbetrieben, wie aus dem am Montag veröffentlichten Monatlichen Statistikheft der Stadt hervorgeht. Nicht nur die Sommermonate während der Fußball-Europameisterschaft, sondern auch die übrigen Monate erzielten Rekordzahlen. Keine andere deutsche Großstadt konnte seit 2019 eine derartig deutliche Steigerung ihrer Gästezahlen erreichen.