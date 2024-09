Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder, auch das Kaufhaus Mitte macht sich bereit fürs alljährliche Weihnachtsshopping und poppt dafür an unterschiedlichen Orten im Kessel auf.

Zuletzt in der Schulstraße in Stuttgart-Mitte, aber auch das Gerber wurde schon öfter von Daniel Brunner und seinem Team bespielt. „Hier laufen die Stuttgarter:innen in die Stadt rein, deshalb ist das Gerber-Viertel ganz cool“, so der Laden-Chef.

Und was darf man dieses Jahr erwarten? „Wieder eine Mischung aus dem Kaufhaus-Mitte-Sortiment im Königsbau und Diversem aus dem Kinderladen Pippi & Annika, ergänzt durch ein paar neue, lokale Labels.“ Im Endeffekt gehe es aber einfach darum, in der Weihnachtszeit noch mit einem weiteren Standort präsent zu sein.

Ansonsten zeigt sich Daniel sehr zufrieden. Die EM sei zwar eine wilde Zeit gewesen. „Das Ganze hat sich ja direkt vor unserer Türe abgespielt. Da war alles etwas unkalkulierbar und keiner wusste: Was kommt da auf einen zu?!“ Aber der Vibe sei so positiv gewesen. „Das war schon sehr schön mit anzusehen.

Seit Februar ist das Kaufhaus Mitte zurück im Königsbau und damit dort, wo alles angefangen hatte, wo lokale und nachhaltige Brands vor sieben Jahren eine Heimat gefunden haben, präsentiert und geshoppt werden kann. Daniel freut sich: „Es war ein schöner Sommer, viele Touristen, wir können nicht klagen.“

Stuttgart-West muss warten

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wird es jemals wieder ein Kaufhaus West geben? „Ich suche seit zwei Jahren und finde nichts.“ Dabei würde Daniel gerne auch in der Westside Präsenz zeigen. „Ein Kaufhaus-West jederzeit, ich würde mich mehr als freuen.“

Ab Oktober geht’s aber erst einmal ins Einkaufszentrum Gerber, am 1. Oktober ist das Opening geplant. Ob’s tatsächlich klappt, bleibt abzuwarten, aufgrund von Krankheitswellen und so weiter. Auf jeden Fall geht’s in der ersten Oktober-Woche los!

Kaufhaus Mitte – Das Gerber Pop-up-Shop, Das Gerber, Sophienstr. 21, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 7.30-22 Uhr