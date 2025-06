Ein Roller und ein Auto stoßen am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Rot zusammen – mit schlimmen Folgen. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 25.06.2025 - 14:41 Uhr

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Seat im Rotweg in Stuttgart-Rot schwer verletzt worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.