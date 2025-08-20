 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Zu mir, zu dir oder zum Minigolf?

Stuttgart schlägt Bälle Zu mir, zu dir oder zum Minigolf?

Stuttgart schlägt Bälle: Zu mir, zu dir oder zum Minigolf?
1
Minigolf statt Clubbesuch? Foto: Katrin Maier-Sohn

Die Zeiten von langen Disconächten oder teuren Brunches am Wochenende sind vorbei. Junge Städter treffen sich zum Minigolf, gerne in Kombination mit Konzerten und Drinks.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Bahnen aus Beton, mal bunt gestrichen, mal in rustikalem Grau. Immer 18 Stück. Dazu die kleinen, aber schweren Bälle und die Schläger aus Stahl und einem Kunststoffkopf. Ziemlich retro. Und ziemlich hip. Während das klassische Golf innerhalb der Gen Z als elitär, abgehoben und altbacken gilt, wird das Bahnengolf immer beliebter. Hier reichen sieben Euro und gute Freunde. Rolex und Club-Mitgliedschaft sind überflüssig.

 

Dass die Stuttgarterinnen und Stuttgarter das Minigolfen lieben, zeigen die vollen Plätze der Stadt. Besonders angesagt sind zurzeit der Minigolfklub auf der Uhlandshöhe und das Feuersee Open im Stuttgarter Westen.

Hier ist die Welt noch in Ordnung

An einem Sonntagmittag auf dem Minigolfplatz ist die Welt noch in Ordnung. Der Rasen ist akkurat gemäht, die Spielregeln sind einfach und am Eingangstor grinst ein dickbäuchiger Gartenzwerg – oder zwei Frösche. Hier erinnern wir uns gerne zurück an die Kindheitstage, in denen wir mit Mama und Papa um eine Kugel Eis gespielt haben und ganz zufällig die Eltern erst vorne lagen und am Ende dann fürchterlich schlecht spielten, sodass die Eiskugel jedes Mal an uns ging.

Unsere Empfehlung für Sie

Songs, Souvenirs und eine Sause: Aus Liebe zum Feuersee

Songs, Souvenirs und eine Sause Aus Liebe zum Feuersee

Besondere Orte (in Stuttgart) verdienen besondere Liebesbeweise: Songs, Souvenirs und eine eigene Sause. Aus Liebe zum Feuersee wurde Cooles kreiert, wir zeigen euch was.

Damit fügt sich das Minigolfen ein in eine Reihe von Beschäftigungen, denen bereits unsere Großeltern nachgegangen sind, die zurzeit aber unter jungen Menschen ein Revival erleben: Wandern gehen, Kaffee und Kuchen oder Kartenspielen in der Eckkneipe. Junge Städterinnen und Städter mögen Altbekanntes, Beschauliches. Sie suchen ein bisschen Frieden in Zeiten von Kriegen, Dating-Burn-out und Deadlines.

DJ und Spaßgetränke

Doch Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben auch Fomo (Fear of missing out). Ein Freitagabend alleine auf der Couch fällt ihnen (noch) schwer, auch wenn die große Lust aufs stundenlange Feiern vergangen ist. Auch dafür liefern die Golfplatzbesitzerinnen und Besitzer nun eine Antwort.

Bei „Minigolf und Music“ treten auf der Uhlandshöhe immer freitags um 19 Uhr Musikerinnen und Musiker auf und das in historischem Ambiente, denn den Platz gibt es bereits seit 1962. Die 6,50 Euro Eintritt für eine Runde Minigolf sind gleichzeitig der Eintritt für das Konzert. Perfekt für Ausgehfreudige mit kleinem Geldbeutel und wenig Motivation, erst um 4 Uhr nachts ins Bett zu kommen.

Ein ähnliches Konzept verfolgen die Macher Valentin Hillengass und Philipp Hettler des Feuersee Open. Statt über 900 Tannen im Winter stehen auf dem ehemaligen W&W Areal in Stuttgart-West nun schicke Minigolf-Bahnen. Ein Kiosk versorgt das Publikum mit „Spaßgetränken“ alias Softdrinks, Bier, Sekt und Spritz sowie Kulinarischem wie Roter Wurst, Hotdogs, Maultaschen mit Kartoffelsalat und Pizza – alles ist auch vegan erhältlich. Erst kürzlich legten auf dem Platz zusätzlich DJs auf, die sonst aus dem Stuttgarter Nachtleben bekannt sind.

So schafft Stuttgart mit Minigolf den Sprung ins Nachtleben. Aus der Sonntagnachmittagsbeschäftigung wird kurzerhand ein hippes Event mit Drinks und Musik. Also: Zu dir, zu mir oder zum Minigolf?

Weitere Themen

Stuttgart schlägt Bälle: Zu mir, zu dir oder zum Minigolf?

Stuttgart schlägt Bälle Zu mir, zu dir oder zum Minigolf?

Die Zeiten von langen Disconächten oder teuren Brunches am Wochenende sind vorbei. Junge Städter treffen sich zum Minigolf, gerne in Kombination mit Konzerten und Drinks.
Von Katrin Maier-Sohn
Betrüger in Stuttgart: Opfer berichtet: Plötzlich steht der Dieb im Schlafzimmer

Betrüger in Stuttgart Opfer berichtet: Plötzlich steht der Dieb im Schlafzimmer

Ein Fremder klingelt an der Haustür und will sich angeblich um technische Probleme kümmern. Doch er hat Betrügerisches im Sinn. Wie ein Opfer das erlebt hat.
Von Christine Bilger
Koalas in der Wilhelma: Wie geht es den Koalas nach dem Tod von Jimbelung?

Koalas in der Wilhelma Wie geht es den Koalas nach dem Tod von Jimbelung?

In der vergangenen Woche ist das nur 14 Monate alte Koala-Weibchen gestorben. Es wird noch obduziert. Und wie geht es den anderen Beuteltieren?
Von Iris Frey
„Querdenken“-Umfeld: US-Impfgegner und Kennedy-Berater sitzt beim Ballweg-Prozess im Publikum

„Querdenken“-Umfeld US-Impfgegner und Kennedy-Berater sitzt beim Ballweg-Prozess im Publikum

Leland Lehrman ist als Impfgegner ein Berater des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy. Kein Wunder, dass er den Prozess gegen Michael Ballweg im Gerichtssaal verfolgte.
Von Christine Bilger und Michael Weißenborn
S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart: Hunderte Bauarbeiter im Einsatz – was im Tunnel gerade passiert

S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart Hunderte Bauarbeiter im Einsatz – was im Tunnel gerade passiert

Noch bis 5. September ist die Stammstrecke gesperrt. Der Grund sind die technische Aufrüstung und die Vorbereitung auf S 21. Hier ein Blick in den Tunnel. 
Von Alexander Müller
Artenschutzprojekt der Wilhelma: Hat die Auswilderung in der Wilhelma aufgezogener Störche geklappt?

Artenschutzprojekt der Wilhelma Hat die Auswilderung in der Wilhelma aufgezogener Störche geklappt?

Vier Weißstörche wurden von Schwarzschnabelstörchen im Stuttgarter Zoo aufgezogen und wurden nun ausgewildert. Ist das Projekt geglückt?
Von Iris Frey
Klimawandel und Städtebau: Darum wächst im Stuttgarter Westen ein Baum aus dem Fenster

Klimawandel und Städtebau Darum wächst im Stuttgarter Westen ein Baum aus dem Fenster

Was tun gegen schlechte Luft in der Stadt? Das fragt sich der Landschaftsarchitekt Johann Senner, der sich auch um den Park der Villa Berg kümmert. Ein Treffen im Stuttgarter Westen.
Von Andrea Jenewein
Sonne tanken bis in den Abend: Die besten Orte in Stuttgart für den Sundowner

Sonne tanken bis in den Abend Die besten Orte in Stuttgart für den Sundowner

Den ganzen Tag arbeiten und trotzdem noch etwas Vitamin D in der Sonne tanken? Wir wissen, an welchen Orten ihr auch abends noch Sonnenstrahlen abbekommt.
Von Katrin Maier-Sohn
22-jährige bei den Paralympics: Warum Jana Spegel (22) aus Stuttgart so lange auf Hilfe warten musste

22-jährige bei den Paralympics Warum Jana Spegel (22) aus Stuttgart so lange auf Hilfe warten musste

Jana Spegel wurde Deutsche Meisterin bei den Paralympics. Nun war ihre sportliche Karriere in Gefahr, weil das Amt ihren Antrag auf ein behindertengerechtes Auto nicht bearbeitete.
Von Frank Rothfuß
Nahverkehr in Stuttgart: Kommt eine Stadtbahn auf den Burgholzhof?

Nahverkehr in Stuttgart Kommt eine Stadtbahn auf den Burgholzhof?

Die CDU fordert eine neue Trasse der U16 zum Cannstatter Stadtteil: So könnte das Robert-Bosch-Krankenhaus mit dem Neckarpark und dem Mercedes-Werk verbunden werden.
Von Alexander Müller
Weitere Artikel zu Stuttgart Minigolf Konzert Ausgehen Sport
 