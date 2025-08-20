Stuttgart schlägt Bälle Zu mir, zu dir oder zum Minigolf?
Die Zeiten von langen Disconächten oder teuren Brunches am Wochenende sind vorbei. Junge Städter treffen sich zum Minigolf, gerne in Kombination mit Konzerten und Drinks.
Bahnen aus Beton, mal bunt gestrichen, mal in rustikalem Grau. Immer 18 Stück. Dazu die kleinen, aber schweren Bälle und die Schläger aus Stahl und einem Kunststoffkopf. Ziemlich retro. Und ziemlich hip. Während das klassische Golf innerhalb der Gen Z als elitär, abgehoben und altbacken gilt, wird das Bahnengolf immer beliebter. Hier reichen sieben Euro und gute Freunde. Rolex und Club-Mitgliedschaft sind überflüssig.