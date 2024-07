Ein 26-Jähriger schläft im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs, neben sich eine Bauchtasche mit Bargeld. Diese wird ihm offenbar von einer vierköpfigen Gruppe gestohlen.

may 15.07.2024 - 15:00 Uhr

Eine vierköpfige Gruppe soll am Samstagmorgen im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs einen schlafenden 26-Jährigen bestohlen haben. Nach ersten Erkenntnissen schlief der 26-Jährige gegen 7.30 Uhr auf einer Bank, neben ihm lag seine Bauchtasche mit Bargeld, so die Polizei. Eine bislang unbekannte Zeugin habe kurze Zeit später beobachtet, wie die männliche Personengruppe die Bauchtasche an sich nahm und in Richtung Arnulf-Klett-Passage flüchtete.