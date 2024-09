Nach der Sichtung der Tiere am Pfaffensee beklagt Hans-Hermann Schock, Vorsitzender des Württembergischen Anglervereins Stuttgart, dass die Stadt die Beobachtungen am Max-Eyth-See damals nicht ernst genommen hat.

Armin Friedl 12.09.2024 - 16:07 Uhr

Wenn nach gut 100 Jahren jetzt nachgewiesen wurde, dass es wieder Sumpfschildkröten in unseren Breiten gibt, zumindest am Pfaffensee, dann freut das die Tierfreunde. Unser Leser Christopher Paul hat dazu eindrucksvolle Fotos gemacht. Wenn Hans-Hermann Schock, Vorsitzender des Württembergischen Anglervereins Stuttgart mit Sitz am Max-Eyth-See, darauf hinweist, dass er und die anderen Mitglieder zwei dieser Spezies bereits 2017 am Max-Eyth-See entdeckt haben, dann nicht, um unserem Leser den Triumph zu nehmen, eine spezielle Tierart entdeckt zu haben.