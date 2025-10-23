Der von einem 58-Jährigen gelegte Brand mit einer heftigen Explosion hatte im Januar die Menschen in Schorndorf und Umgebung entsetzt. Jetzt ist der Mann verurteilt worden.
23.10.2025 - 09:54 Uhr
„Der Angeklagte ist kein gewöhnlicher Krimineller“, stellte der Vorsitzende Richter Ulrich Tormählen in der Urteilsbegründung für einen Fall klar, der nicht nur in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) selbst für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Am Sonntagmorgen, 19. Januar dieses Jahres, hatte eine Explosion nicht nur Schorndorf erschüttert. Selbst in umliegenden Orten im Rems-Murr-Kreis hatten Fensterscheiben vibriert und es war eine hohe Rauchsäule zu sehen gewesen.