Schwelbrand in Technikraum am Fernsehturm

Aufgrund von Rauchentwicklung bricht die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Nebengebäude des Stuttgarter Fernsehturms aus. Das schnelle Eintreffen verhindert Schlimmeres.

sma 13.07.2024 - 20:56 Uhr

Eine automatische Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr am Samstag um kurz nach 16 Uhr zum Fernsehturm in Stuttgart beordert – dort war in einem Technikraum, der sich in einem Nebengebäude befindet, ein Brand ausgebrochen.