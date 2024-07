Zwei Jugendliche werden offenbar am Rotebühlplatz von einer siebenköpfigen Gruppe angesprochen. Diese bedroht sie und raubt sie aus.

Annika Sophie Mayer 26.07.2024 - 14:43 Uhr

Eine siebenköpfig Gruppe soll in der Nacht zum Mittwoch am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Die beiden Geschädigten im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich laut Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr auf Höhe der U-Bahn-Haltestelle auf, als die bisher unbekannte Gruppe sie ansprach. Die Tatverdächtigen hätten den 16-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm seinen Geldbeutel geraubt. Den 17-Jährigen sollen sie laut Polizei mit einem Faustschlag leicht verletzt haben.