Unbekannter entblößt sich in Stadtbahn – Zeugen gesucht

Eine 75-Jährige wartet an der Haltestelle Sillenbuch auf eine einfahrende Stadtbahn. Als diese vor ihr hält, sieht sie im Türbereich einen Mann mit entblößtem Glied.

Julia Hawener 04.08.2025 - 13:38 Uhr

Ein noch unbekannter Mann soll sich am Samstagvormittag in einer Stadtbahn der Linie U7 in Stuttgart entblößt haben. Die Polizei sucht Zeugen.