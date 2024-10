Die unbekannten Täter sägten in Stuttgart-Sonnenberg ein Geländer auf und entwendeten die Fahrräder mitsamt Schloss – nun ermittelt die Polizei.

Nina Scheffel 08.10.2024 - 15:52 Uhr

Gleich vier Pedelecs haben bislang Unbekannte am Montag aus einer Gemeinschaftsgarage an der Straße Dornhalde in Stuttgart-Sonnenberg gestohlen. Die Polizei ermittelt.