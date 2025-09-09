An der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gerät ein 35-Jähriger am Montagabend in einen Streit mit einem Unbekannten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

alp 09.09.2025 - 17:29 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte ereignet hat. Dort gerieten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein 35-jähriger Mann und ein bislang Unbekannter gegen 19.45 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es demnach zu wechselseitigen Schlägen. Dabei soll der 35-Jährige auch mit einem Skateboard zugeschlagen haben.