Stuttgart Stallions Drei Champions von Surge, aber viele Fragezeichen
Organisatorisch gibt es in der neuen Hallenfootball-Liga IAL große Probleme, dennoch soll am Samstag in der Schleyerhalle das erste Heimspiel der Stuttgart Stallions stattfinden.
Organisatorisch gibt es in der neuen Hallenfootball-Liga IAL große Probleme, dennoch soll am Samstag in der Schleyerhalle das erste Heimspiel der Stuttgart Stallions stattfinden.
Der Start in die Saison hätte desaströser kaum sein können – denn er fiel aus. Das erste Spiel in der neu gegründeten internationalen Hallenfootball-Liga IAL zwischen den Düsseldorf Warriors und den Zürich Ibexx wurde am Samstag kurzfristig abgesagt, offiziell aus „logistischen Gründen“. Mehr ist bislang nicht bekannt, Verein und Liga-Organisation hüllen sich in Schweigen. Weshalb nun mit umso größerem Interesse nach Stuttgart geschaut wird.
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Die Snooker-WM 2026 läuft vom 18. April bis 4. Mai im Crucible Theatre in Sheffield. Doch wie genau sieht der Spielplan aus und wo man die Duelle live im TV und Stream verfolgen?