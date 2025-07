Brand in Justizvollzugsanstalt – sieben Verletzte

Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Stammheim sind am Samstagabend sieben Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Marie Part 21.07.2025 - 17:24 Uhr

Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stammheim sind am Samstagabend insgesamt sieben Menschen verletzt worden, darunter sechs Justizbeamte und ein Häftling. Laut Angaben der Polizei steht der 24-Jährige Häftling im Verdacht, in seiner Zelle eine Zeitung angezündet zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.