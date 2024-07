In Stuttgart-Stammheim verschandeln Unbekannte nicht nur Stromkästen mit rechtsradikalen Schmierereien, auch eine Kita wird Ziel von Aufklebern ähnlichen Inhalts. Die Polizei sucht Zeugen.

sma 10.07.2024 - 15:49 Uhr

Unbekannte haben nach Polizeiangaben über das vergangene Wochenende an Verteilerkästen und einer Umspannstation am Nobileweg in Stuttgart-Stammheim Graffiti mit rechtsradikalen Inhalten aufgesprüht und auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Ottmarsheimer Straße Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten angebracht.