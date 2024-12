2018 wurde die Schuldenfreiheit gefeiert, nun steht die Landeshauptstadt vor einer Zeitenwende. Aufgabenkritik und Prioritätensetzung müssen endlich angegangen werden.

Konstantin Schwarz 04.12.2024 - 19:09 Uhr

Krise in der Autoindustrie, Krise bei den Zulieferern, Krise am Bau. Bisher schien die Landeshauptstadt gegen die in dichterem Takt eingehenden Hiobsbotschaften immun. Seit 20 Jahren ist der Haushaltsüberschuss neunstellig, 2023 schrieb man mit 792 Millionen Euro einen Rekord. Doch seit 2023 ist auch klar, dass die Stadt sich übernimmt. In der mittelfristigen Planung stehen absurde 3,3 Milliarden Euro neue Schulden. Diese Summe kann man unter Realitätsverlust verbuchen. Doch nun ändern sich die Vorzeichen rasant. 2025 droht ein Minus von 800 Millionen Euro.