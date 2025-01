Am Donnerstagmorgen haben die digitalen Anzeigen an den Stadtbahn-Haltestellen gar nichts oder falsche Abfahrtszeiten angezeigt. Das war der Grund.

Julika Wolf 09.01.2025 - 11:26 Uhr

Wer am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule wissen wollte, wann seine Stadtbahn kommt, hatte Pech. Die digitalen Anzeigen, auf denen Pendler sich normalerweise über die Abfahrtzeiten informieren, sind an vielen Haltestellen in Stuttgart schwarz geblieben. Betroffen waren unter anderem die Haltestellen Hauptbahnhof, Schlossplatz, Charlottenplatz und Stuttgart-Vaihingen.