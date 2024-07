Streit am Hauptbahnhof: Vier Beteiligte und ein Polizist verletzt

Am Stuttgarter Hauptbahnhof geraten mehrere Personen in einen Streit, dann attackieren sie sich. Die Polizei schreitet ein.

Annika Sophie Mayer 22.07.2024 - 12:37 Uhr

Vier Personen und ein Polizist sind am Samstag gegen 3.50 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof verletzt worden, als sich fünf Personen attackiert haben. Am Ende des Querbahnsteiges, auf Höhe der Gleise 15 und 16, kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und zwei 17 und 20 Jahre alten Personen, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe des Streit sollen die beiden jungen Männer demnach den 23-Jährigen schließlich körperlich attackiert haben.