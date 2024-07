In einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt bricht am Freitag ein Streit aus. Ein Mann verletzt dabei einen anderen lebensgefährlich.

may 15.07.2024 - 16:04 Uhr

Ein 42-Jähriger soll einen 43-Jährigen am Freitag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt schwer verletzt haben. Polizeibeamte nahmen den 42 Jahre alten Mann an der Schmidener Straße fest, wie die Polizei mitteilte.