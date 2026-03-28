In der Nacht auf Samstag verursachte ein Polizeihubschrauber über Heslach Lärm. Was hinter dem Einsatz steckte.

Sascha Maier 28.03.2026 - 12:30 Uhr

Ein Hubschraubereinsatz der Polizei hat Anwohner in Stuttgart-Süd in der Nacht auf Samstag womöglich um etwas Schlaf gebracht. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, war ein Einbruch im Stadtteil Heslach der Anlass. „Der Hubschraubereinsatz im Bereich Heslach war erneut sehr hilfreich und ist nun beendet. Die Maßnahmen am Boden laufen weiter“, schrieb das Polizeipräsidium Stuttgart auf seinem Kanal.