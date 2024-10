Ein 47 Jahre alter Mann aus Stuttgart-Süd steht im Verdacht, seine 48-jährige Lebensgefährtin getötet und die Leiche der Frau in seiner Wohnung eingemauert zu haben. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest.

Wie die Polizei berichtet, konnten Angehörige und Bekannte der Frau schon seit Monaten keinen Kontakt mehr zu der 48-Jährigen herstellen. Deshalb meldeten sie die Frau am 16. Oktober bei der Polizei als vermisst. Die Kriminalpolizei begann mit ihren Ermittlungen, wobei der 47-Jährigen in den Fokus der Ermittler geriet. Am vergangenen Montag durchsuchten Polizeibeamte mit richterlichem Beschluss die gemeinsame Wohnung. Auch ein Leichenspürhund war an dem Einsatz beteiligt.

Als die Ermittler eine Mauer öffneten, entdeckten sie in einem Hohlraum dahinter einen Leichnam und nahmen den 47-Jährigen daraufhin fest. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn ins Gefängnis schickte.