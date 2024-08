Ein Pedelec-Fahrer fährt im Stuttgarter Süden die Römerstraße verkehrswidrig in entgegengesetzte Richtung und will die Hauptstätter Straße überqueren. Dabei kollidiert er mit einem Lkw und wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 07.08.2024 - 15:16 Uhr

Ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall mit einem Lastwagen in der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Süd schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.