Am Heslacher Tunnel stehen am Donnerstagabend zeitweise alle Ampeln auf rot – die Ampelanlage ist defekt. Dadurch kommt es im Stuttgart-Süd zu Staus.

Annika Mayer 24.07.2025 - 19:48 Uhr

Eine defekte Ampelanlage am Heslacher Tunnel hat am Donnerstagabend in Stuttgart-Süd Chaos ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ging eine erste Meldung kurz vor 18 Uhr bei der Behörde ein. Alle Ampeln auf am Tunnel seien auf rot gewesen und hätten nicht mehr umgeschalten, sodass die Autos nicht losfuhren.