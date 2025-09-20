 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Die ersten Top-Spieler haben sich verabschiedet

Stuttgart Surge Die ersten Top-Spieler haben sich verabschiedet

Stuttgart Surge: Die ersten Top-Spieler haben sich verabschiedet
1
Werden künftig nicht mehr für Stuttgart Surge auflaufen (im Uhrzeigersinn von oben links): Alessandro Vergani, Reilly Hennessey, Aurieus Minton und Simon Butsch (Nr. 92). Foto: Baumann

Der Umbruch bei Meister Stuttgart Surge hat begonnen – die ersten vier Führungskräfte beenden ihre Karrieren. Und auch hinter der neuen Rebellen-Liga stehen weiterhin Fragezeichen.

Der bemerkenswerteste Glückwunsch kam direkt aus dem AT&T Stadium in Arlington/Texas, der Heimat der Dallas Cowboys. Dort stellte sich Jerry Jones (82), der 15 Milliarden Euro schwere Besitzer des NFL-Clubs, vor die Kamera, um Cheftrainer Jordan Neuman und dem Team von Stuttgart Surge zur Meisterschaft in der European League of Football zu gratulieren: „You brought it home!“ Ihr habt es nach Hause gebracht!

 

„Brought it home!“ ist der Spruch, der auf den T-Shirts steht, die sich die Surge-Spieler nach dem Titelgewinn am 7. September in ihrem Heimspiel in der Stuttgarter MHP-Arena überstreiften. Anschließend begann ein Festmarathon. Die Footballer feierten nicht nur ihren Triumph, für den sie so viel investiert hatten, sondern eine gute Woche lang auch sich selbst und ihren außergewöhnlichen Teamgeist. Nun folgt zwar nicht die große Ernüchterung, aber doch die Rückkehr in die Realität – in der sich zwei Fragen stellen: Was bleibt übrig von der Mannschaft, die mit der Vizemeisterschaft 2023, dem Einzug ins Halbfinale 2024 und dem Titel 2025 ihre ganz eigene Trilogie geschrieben hat? Und wie geht es weiter mit den elf Clubs, die auch künftig Football auf höchstem europäischen Niveau spielen wollen, allerdings nicht mehr unter dem Dach der ELF?

Vier Führungsspieler von Stuttgart Surge gehen, weitere werden folgen

Das erste Thema beschäftigt vor allem Coach Neuman. Im Interview mit dieser Redaktion hatte er den Umbruch bereits angekündigt: „Das wird passieren. Mein Gefühl ist, dass wir knapp ein Drittel des Kaders verlieren werden.“ Mittlerweile haben sich tatsächlich die ersten ganz wichtigen Spieler verabschiedet, allesamt mit pathetischen Worten und Gänsehaut-Fotos in den sozialen Medien. Quarterback Reilly Hennessey („Surge-Fans, es war ein Privileg, Eure Nummer 4 gewesen zu sein – Danke, dass ihr den Traum eines Kindes verwirklicht habt“) wird in die USA zurückkehren. Alessandro Vergani („Talent gewinnt Spiele, Teamwork gewinnt Meisterschaften“), der Anführer der Offensive Line und wie Hennessey einer der Kapitäne, wechselt womöglich in den Trainerstab von Stuttgart Surge. In D-Liner Simon Butsch („Dieser Titel bedeutet mehr, als viele jemals verstehen werden“) und Wide Receiver Aurieus Minton („Es endet mit Dir, Stuttgart Surge – ELF Champs 2025. Ich bin so stolz darauf, dass ich ein Teil dieser Reise war“) haben zwei weitere Führungskräfte des Meisters ihre Karrieren beendet. Andere, das ist jetzt schon sicher, werden folgen. „Bei uns“, sagt Jordan Neuman, „beginnt eine neue Ära.“ Und das nicht nur, was den Kader angeht.

Der emotionale Anführer wird fehlen: Alessandro Vergani vor den Surge-Fans im Gazi-Stadion. Foto: Imago/Foot Bowl

Stuttgart Surge gehört zu den elf Franchises, die sich von der European League of Football losgesagt und erklärt haben, eine eigene Liga gründen wollen. Wie die European Football Alliance (EFA), in der sich die Rebellen zusammengeschlossen haben, die finanziellen und organisatorischen Herausforderungen angehen will, darüber hat sich die Gruppe noch nicht näher ausgelassen. Die Verantwortlichen von Stuttgart Surge zeigen sich zwar optimistisch, dass alles hinzubekommen ist, darüberhinaus wollen sie sich derzeit jedoch nicht äußern. Nur so viel ist sicher: Ihr Vertrag mit der ELF läuft nach fünf Jahren aus, und im Gegensatz zu Rhein Fire oder Frankfurt Galaxy muss in Stuttgart auch niemand um den eigenen Namen fürchten – die Rechte an der Bezeichnung Surge hält man selbst. Und noch etwas steht fest: Eine Rückkehr zur ELF, die der Franchise aus Stuttgart nach Informationen unserer Zeitung noch eine niedrige sechsstellige Euro-Summe schuldet, ist ausgeschlossen.

EFA-Funktionäre attackieren Zeljko Karajica

Etwas redseliger als die schweigsamen Surge-Führungskräfte waren zuletzt einige ihrer EFA-Kollegen. Martin Wagner, der Gründungsgesellschafter von Rhein Fire, der zuvor von Zeljko Karajica attackiert worden war, verglich den ELF-Geschäftsführer in einem X-Post mit Muhammad as-Sahhaf, dem früheren Außen- und Informationsminister des Irak, der für seine abwegigen und unglaubwürdigen Propagandaaussagen bekannt war. Und auch Robin Lumsden, der Besitzer der Vienna Vikings, ging Karajica an.

https://exchange.glomex.com/video/v-dcmpwnduy02p?integrationId=4059a114jz3wxdip

Dass die ELF in einer Pressemitteilung erklärt hatte, gültige Verträge mit elf Clubs für das Jahr 2026 zu haben, bezeichnete der Jurist in einem ORF-Interview als „Nebelgranate“. Auch weil derartige Kontrakte, so es sie denn gebe, nicht viel wert seien. Hätte er das Mandat einer solchen Franchise, würde er dieser als Anwalt „ein gutes Gefühl geben. Es ist zu viel vorgefallen, das eine Vertragsauflösung rechtfertigt.“ Den Ausstieg der Rebellen aus der EFA bezeichnete Lumsden als „logischen Schritt. Professioneller Sport ist immer auch mit finanziellen Themen verbunden. Uns war es wichtig, dass wir auch eine finanziell sichere Zukunft haben. Das war im jetzigen Modell nicht möglich.“

Unsere Empfehlung für Sie

Vermietung der MHP-Arena: So viel hat der VfB am Football-Finale verdient

Vermietung der MHP-Arena So viel hat der VfB am Football-Finale verdient

Der VfB Stuttgart hat für die Vermietung der MHP-Arena an die European League of Football besondere Konditionen vereinbart. Mittlerweile ist die Rechnung beglichen.

Wie das Modell der Zukunft genau aussieht? Und ob, wie gerüchtehalber zu vernehmen ist, der bisherige ELF-Commissioner Patrick Esume womöglich schon bald zur EFA stoßen wird? Darüber hat bisher niemand gesprochen. Wann sich das ändert, ist offen.

Weitere Themen

Leichtathletik-WM in Tokio: Noah Lyles stürmt zum vierten Gold über 200 Meter

Leichtathletik-WM in Tokio Noah Lyles stürmt zum vierten Gold über 200 Meter

Fünf Tage nach seinem dritten Platz über die 100 Meter ist Noah Lyles dieses Mal nicht zu stoppen. Über die 200 Meter holt der Sprintstar Gold – und jubelt mit einem lauten Schrei.
Luke Littler: Darts-Weltmeister besteht Theorieprüfung – im siebten Versuch

Luke Littler Darts-Weltmeister besteht Theorieprüfung – im siebten Versuch

Mit seinen Pfeilen stellt der Weltmeister mitunter absurde Dinge an, doch bei diesem Test wollte es einfach nicht klappen – bis jetzt.
TVB Stuttgart gegen Frisch Auf: Starke junge Wilde – schwache Kulisse

TVB Stuttgart gegen Frisch Auf Starke junge Wilde – schwache Kulisse

Das 28:28 im Handball-Derby zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen bringt für beide Teams wichtige Erkenntnisse. Die magere Zuschauerresonanz wirft Fragen auf.
Von Jürgen Frey
NFL: Dritter Sieg für Bills gegen weiter sieglose Dolphins

NFL Dritter Sieg für Bills gegen weiter sieglose Dolphins

Erneut sind die Buffalo Bills im Favoritenkreis auf den Super Bowl, erneut hat das Team einen starken Start in die Saison. Die Miami Dolphins verbauen sich den ersten Saisonsieg selbst.
Handball-Bundesliga in Stuttgart: Marcel Schiller behält Nerven – Frisch Auf rettet Punkt im Derby-Krimi beim TVB

Handball-Bundesliga in Stuttgart Marcel Schiller behält Nerven – Frisch Auf rettet Punkt im Derby-Krimi beim TVB

Das war nichts für schwache Nerven. Nach einem 21:24-Rückstand rettet Frisch Auf Göppingen im Handball-Derby vor 4126 Zuschauern beim TVB Stuttgart noch ein 28:28.
Von Jürgen Frey
Björn Borg: Tennislegende berichtet von Drogenproblemen und seiner Krebserkrankung

Björn Borg Tennislegende berichtet von Drogenproblemen und seiner Krebserkrankung

In seiner Autobiografie „Heartbeats“ lässt der ehemalige schwedische Tennis-Profi Björn Borg tief blicken. Er erzählt von Drogenproblemen und seiner Krebserkrankung.
Von red/afp
Sprüche bei „Gespräche im Gottlieb“: Misha Kaufmann: „Ich sehe mich nicht am Beckenrand, ich will ins tiefe Wasser“

Sprüche bei „Gespräche im Gottlieb“ Misha Kaufmann: „Ich sehe mich nicht am Beckenrand, ich will ins tiefe Wasser“

Offen, authentisch, unerschrocken gaben sich Kai Häfner und Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart beim Talkformat unserer Zeitung im Café Gottlieb. Wir präsentieren die besten Sprüche.
Von Jürgen Frey
„Gespräche im Gottlieb“: Misha Kaufmann und Kai Häfner vor dem Derby – ein Talk mit klarer Kante

„Gespräche im Gottlieb“ Misha Kaufmann und Kai Häfner vor dem Derby – ein Talk mit klarer Kante

Im Talkformat unserer Zeitung geben Stars abseits des Fußballs Einblicke in ihren Sport. Diesmal spielten sich Kai Häfner und Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart kurzweilig die Bälle zu.
Von Jürgen Frey
Leichtathletik-WM in Tokio: Hammerwerfer Merlin Hummel holt Silber

Leichtathletik-WM in Tokio Hammerwerfer Merlin Hummel holt Silber

Nach zwei Silbermedaillen durch Malaika Mihambo und Amanal Petros legt Merlin Hummel nach. Der 23-Jährige wird Zweiter im Hammerwerfen. Er beendet eine lange deutsche Durststrecke.
Schach: Ein Ostwestfale in Usbekistan macht Furore

Schach Ein Ostwestfale in Usbekistan macht Furore

Matthias Blübaum hat als erst dritter Deutscher das Kandidatenturnier erreicht. Es geht um einen WM-Kampf gegen den Schachweltmeister.
Von Norbert Wallet
Weitere Artikel zu Stuttgart Surge European League of Football Abschied Rücktritt
 