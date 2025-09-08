Stuttgart Surge hat erstmals den Titel in der European League of Football gewonnen – entsprechend ausgelassen wurde gefeiert. Wir haben die Bilder.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Um kurz nach halb neun am Sonntagabend drückte der Busfahrer auf die Hupe – Zeit zur Abfahrt. Also stiegen die Footballer von Stuttgart Surge ein und brachen auf zum zweiten Teil der Titelparty. Der Bus wackelte bedenklich, als die jubelnde Meute endlich drin war. Es ging in die Stuttgarter City, wo der ganze Surge-Tross bis tief in die Nacht im Classic Rock Café weiterfeierte.

 

Erstmals hatte Stuttgart Surge zuvor das Championship Game der European League of Football (ELF) gewonnen. Am Ende des Finales, das in der Stuttgarter MHP-Arena ein Heimspiel war, stand es gegen die Vienna Vikings 24:17 – und als der Titelgewinn feststand, kannte der Jubel unter den Spielern kaum Grenzen.

Auf dem Rasen der Arena wurde gefeiert, getanzt, sich umarmt, geraucht und getrunken. Dabei entstanden einzigartige Bilder – einige von ihnen haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Viel Spaß beim Durchklicken!