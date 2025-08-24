Die Footballer von Stuttgart Surge gewinnen am Geburtstag ihres Trainers 41:17 gegen die Madrid Bravos und stehen im Play-off-Halbfinale: Folgt nun die Revanche gegen die Munich Ravens?
Als Jordan Neuman am frühen Samstagabend die Stätte des Triumphs verließ, umspielte ein Lächeln seine Lippen. In seinen Händen hielt der Chefcoach von Stuttgart Surge einen Football. Auf dem Leder-Ei hatten seine Spieler unterschrieben, es war ein schönes Geschenk zum 42. Geburtstag des US-Amerikaners – aber bei weitem nicht das wertvollste, das sie ihm im Gazi-Stadion gemacht hatten. Denn natürlich wog der 41:17-Erfolg gegen die Madrid Bravos, mit dem die Gastgeber ins Play-off-Halbfinale der European League of Football (ELF) eingezogen waren, noch viel mehr. Denn nun geht die gemeinsame Reise von Team und Trainer noch weiter. Vielleicht ja sogar bis zu dem Ziel, nach dem sich alle sehnen.