Der Superbowl ist das größte Spektakel im US-Sport – aber wer wird gewinnen? Der Coach und der Quarterback von Stuttgart Surge verraten, wer ihr Favorit ist.

Jochen Klingovsky 08.02.2025 - 13:09 Uhr

Der Superbowl rückt näher. Der Kickoff in der Arena in New Orleans wird in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr (MEZ) stattfinden, anschließend kämpfen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um die wichtigste Trophäe im US-Sport. Auch Jordan Neuman, der Chefcoach von Stuttgart Surge, einem der Top-Teams in der European League of Football (ELF), und sein Quarterback Reilly Hennessey erwarten ein großes Spektakel – und haben uns verraten, auf wen sie setzen.