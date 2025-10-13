Nach internationalen Gastspielen tanzen Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance endlich auch fürs Stuttgarter Publikum. Was ist geboten? Wofür gibt es noch Tickets?
13.10.2025 - 16:41 Uhr
Der Saisonstart forderte den Stuttgarter Tanzfans in dieser Saison reichlich Geduld ab. Sowohl Gauthier Dance als auch das Stuttgarter Ballett waren international gefragt, bevor sie nun im Oktober die ersten Heimspiele geben. Über eine Gala in Rom und das Visavì Dance Festival in Gorizia, über Vorstellungen in Ludwigshafen und Lörrach arbeitet sich Gauthier Dance ins Theaterhaus vor, wo Akram Khans „Turning of Bones“ am 24. Oktober die Saison eröffnet.