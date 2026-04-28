Zuletzt schrieb Bosch erstmals seit der Finanzkrise rote Zahlen. Nun will der Technologiekonzern neue Geschäftsfelder erschließen. Welche Bereiche stehen im Fokus?

red/dpa 28.04.2026 - 10:39 Uhr

Der Technologiekonzern Bosch will in den nächsten fünf Jahren rund 200 Millionen Euro in eine Tochtergesellschaft investieren, um neue Geschäftsideen zu entwickeln. Ziel von Bosch Business Innovations sei es, Start-ups aufzubauen, diese systematisch zur Marktreife zu führen und damit auch neue Geschäftsmodelle für Bosch zu entwickeln, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit.