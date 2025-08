Im DoQu eröffnet das Pop-up the ramp space, in dem sich alles um Luxus, Mobilität und Design dreht, das aber mit einem Augenzwinkern die Männlichkeitsklischees neu interpretieren will.

Petra Xayaphoum 01.08.2025 - 16:30 Uhr

Luxus, schnelle Autos, teure Uhren, schickes Design – das alles unter dem Schlagwort Männlichkeit zu verbuchen, ist ungefähr so aus der Zeit gefallen wie Pierce Brosnan aus dem 007-Cast, das ist auch dem Team hinter ramp bewusst. Man kann aber durchaus mit den Klischees spielen und sie mit einer gewissen Portion Selbstironie und Augenzwinkern ins Jahr 2025 holen, findet der ramp-Chefredakteur und -Herausgeber Michael Köckritz und eröffnet an diesem Freitag, 1. August, offiziell im Dorotheenquartier, mitten in der Stuttgarter Innenstadt, the ramp space. Ein Ort, der sich um die Welt von ramp dreht, einer Reutlinger Marke, die vor 18 Jahren als Automobil-Magazin startete und mittlerweile für zahlreiche weitere Titel wie das Männermagazin rampstyle oder den opulenten Bildband The Porsche Book verantwortlich ist. Alles in Hochglanz versteht sich.