Die Tatverdächtige suggerierte dem Mann, dass sie noch Geld auf einer Bank abheben müsse, um die Goldbarren zu bezahlen. Hierfür gaukelte sie ihm vor, die Goldbarren in eine Schachtel zu verpacken und diese später nach der Geldübergabe mitzunehmen. Als die Frau nicht wiederkam, öffnete der Mann die Schachtel und fand lediglich Metallscheiben in der Schachtel.