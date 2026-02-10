In Stuttgart-Degerloch erbeuten unbekannte Trickbetrüger Goldbarren im Wert von rund Hunderttausend Euro. Das ist über den Hergang bekannt.
10.02.2026 - 11:28 Uhr
Unbekannte haben am Montag einen 53 Jahre alten Mann in Stuttgart-Degerloch um mehrere Goldbarren im Wert von rund Hunderttausend Euro betrogen. Der 53-Jährige traf sich nach Angaben der Polizei gegen 14.15 Uhr mit einer Tatverdächtigen in einem Hotel am Guts-Muth-Weg, nachdem er die Goldbarren auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten hatte.