In Stuttgart-Degerloch erbeuten unbekannte Trickbetrüger Goldbarren im Wert von rund Hunderttausend Euro. Das ist über den Hergang bekannt.

Unbekannte haben am Montag einen 53 Jahre alten Mann in Stuttgart-Degerloch um mehrere Goldbarren im Wert von rund Hunderttausend Euro betrogen. Der 53-Jährige traf sich nach Angaben der Polizei gegen 14.15 Uhr mit einer Tatverdächtigen in einem Hotel am Guts-Muth-Weg, nachdem er die Goldbarren auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten hatte.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Zwischen Stuttgart und Crailsheim: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin nach Kontrolle

Zwischen Stuttgart und Crailsheim Fahrgast attackiert Zugbegleiterin nach Kontrolle

Ein 21-Jähriger soll im Zug ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Eine Zugbegleiterin kontrolliert den Mann – später wird er ihr gegenüber offenbar aggressiv.

Die Tatverdächtige suggerierte dem Mann, dass sie noch Geld auf einer Bank abheben müsse, um die Goldbarren zu bezahlen. Hierfür gaukelte sie ihm vor, die Goldbarren in eine Schachtel zu verpacken und diese später nach der Geldübergabe mitzunehmen. Als die Frau nicht wiederkam, öffnete der Mann die Schachtel und fand lediglich Metallscheiben in der Schachtel.