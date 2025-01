Drogenkonsum in Stuttgart-Mitte 35-Jähriger gibt 17-Jährigem Kokain in der Klett-Passage

Ein 35-Jähriger übergibt in der Klett-Passage in Stuttgart Kokain an einen 17-Jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass er es dem Jugendlichen zum Konsum überlassen hat. Die Hintergründe.