Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in mehrere Wohnungen in unterschiedlichen Stuttgarter Stadtteilen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

mmf 28.10.2024 - 14:53 Uhr

Zu mehreren Einbrüchen ist es am Samstag und Sonntag in verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen gekommen. So verschafften sich Unbekannte in Wohnungen an der Neckarstraße in Stuttgart-Ost, der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord sowie der Hauptstätter Straße in Mitte unbefugt Zutritt.