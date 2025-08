Stuttgart und das Wasser: Die Stadt der Brunnen

Stuttgart ist weit weg von der „Stadt am Fluss“. Dennoch hat die Stadt viel Wasser zu bieten, was oft wenig beachtet wird. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Brunnenvergifter gibt’s in übertragenem Sinne viele. Brunnenstifter dagegen nur wenige. Zu ihnen zählen Peter H. Haller und Herbert O. Rau mit ihrer Stiftung Stuttgarter Brünnele. Zwei Spender reinsten Wassers. Ohne sie würde es an etlichen Stellen in dieser Stadt stauben statt plätschern. Ihre Stiftung hat dazu beigetragen, wichtige historische und stadtbildprägende Brunnen wie den Galatea-Brunnen am Eugensplatz sprudeln zu lassen. Oder den Ceres-Brunnen in der Markthalle. Und den Springbrunnen im Rosengarten der Villa Berg. Und wenn demnächst der markante Kanzleibogenbrunnen an der Alten Kanzlei Trinkwasser führen wird, dann ist auch das vor allem das Verdienst der Herren Haller und Rau.