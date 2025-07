Diesen Sommer laden wieder zahlreiche Open-Air-Kinos in Stuttgart und der Region ein, verschiedene Filme unter freiem Himmel anzusehen. Eine Auswahl.

Laue Sommernächte, der Geruch von Popcorn und ein freier Blick auf den Sternenhimmel: Diesen August laden wieder einige Freiluftkinos ein. Neben aktuellen Blockbustern laufen auch Arthouse-Filme, Dokumentationen und Klassiker – oft vor spektakulären Kulissen. Welche Open-Air-Kinos es in Stuttgart und der Region gibt, lesen Sie hier.

1. Sommernachts-Open-Air-Kino in Ludwigsburg

Im August wird der Innenhof der Karlskaserne von einer großen Filmleinwand erleuchtet: Foto: Rainer Walder, Favoritegärten 16

Zum 33. Mal beginnt am 2. August das Sommernachts-Open-Air-Kino in Ludwigsburg. Im Innenhof der Karlskaserne werden 23 Filmhighlights der Saison ausgestrahlt; jeder Film wird ein Mal gezeigt. Im Zeitraum 2. bis 9. August ist der Einlass jeweils ab 19.30 Uhr, die Vorführungen beginnen um 21.30 Uhr und ab 10. August eine halbe Stunde früher.

Zeitraum: 2. August bis 24. August. Mehr Infos >>>

Oberhalb der Esslinger Innenstadt befindet sich im Zeitraum 31. Juli bis 9. August das „Kino auf der Burg“. In diesem Jahr werden Familienfilme, Dokus und eine Mischung aus Arthouse- und Mainstreamfilmen unter freiem Himmel ausgestrahlt. Auf der von historischen Mauern umrahmten Wiese finden bis zu 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz.

Zeitraum: 31. Juli bis 9. August. Mehr Infos >>>

3. Open-Air-Kino in Stuttgart

Begeisterte auch in den vergangen Jahren: Das Open-Air-Kino am Mercedes-Benz-Museum Foto: Mercedes-Benz AG

Mittlerweile ist das Open-Air-Kino am Mercedes-Benz-Museum ein beliebter Klassiker für Fans des Freiluftkinos. Vor dem futuristischen Museumsgebäude beginnt am 16. August die Saison mit dem Film „Wunderschöner“, der Fortsetzung der dramatischen Komödie „Wunderschön“ von der Regisseurin Karoline Herfurth.

Bis zum 3. September werden unter anderem „Konklave“, „Superman“ und „Lilo und Stitch“ auf der zwölf Meter langen Leinwand ausgestrahlt. Die Vorstellungen starten mit Einbruch der Dunkelheit.

Zeitraum: 16. August bis 3. September. Mehr Infos >>>

4. Fellbach: Open-Air-Kino im Rathaus-Innenhof

In Fellbach hat das Open-Air-Kino seinen festen Platz im Rathaus-Innenhof. Vom 23. bis zum 30. August wird der Platz bestuhlt und die Zuschauer können gleichzeitig den Sommerabend und Filme genießen. Das Programm wird Ende Juli veröffentlicht.

Zeitraum: 23. bis 30. August. Mehr Infos >>>

5. Herrenberger Schlossberg bietet Kino im Freien

Auch in Herrenberg steht die Open-Air-Kinosaison an. Die Vorführungen finden seit dem 24. Juli und bis zum 10. August am Herrenberger Schlossberg statt. Die Stadt Herrenberg rühmt sich damit, eine der schönsten Freiluftkulissen Baden-Württembergs zu sein. Ausgestrahlt werden unter anderem der neuste „Bridget Jones“ und „Drachenzähmen leicht gemacht“. Einlass ist um 19.30 Uhr. Im Juli beginnen die Vorführungen um 21.30 Uhr, im August um 21.15 Uhr.

Zeitraum: 24. Juli bis 10. August. Mehr Infos >>>

6. Stuttgart: Grill’n Chill’n Cinema

Zum siebten Mal lädt der Heusteigviertel Verein zum Grill’n Chill’n Cinema auf den Mozartplatz ein. Um 18 Uhr geht es los mit dem Vierteltreff und um 20.30 Uhr startet der Film. Dieses Jahr wird „Modern Times“ von Charlie Chaplin gezeigt.

Zeitraum: 14. September. Mehr Infos >>>

7. Drive-in-Autokino in Kornwestheim

Im Drive-in-Autokino in Kornwestheim können Zuschauerinnen und Zuschauer auf 400 Stellplätzen ganzjährig Blockbuster und Klassiker auf zwei Großbildleinwänden anschauen. Diesen Sommer werden auch Klassiker wie „Dirty Dancing“ und „E.T. - Der Außerirdische“ gezeigt.

Zeitraum: Ganzjährig. Mehr Infos >>>

8. Vaihingen: Open-Air-Kino auf Schulhof

Zwei Wochen Open-Air-Kino in Vaihingen – vom 12. bis 24. August werden auf dem Schulhof der Ferdinand-Steinbeis-Realschule unter anderem „Der Phönizische Meisterstreich“ und „Der Pinguin meines Lebens“ gezeigt. Verpflegung gibt es von einer Creperie und bei sehr schlechten Wetter steht die danebenliegende Stadthalle wieder zur Verfügung. Einlass ist täglich ab 19 Uhr, Filmbeginn etwa 21.15 Uhr.

Zeitraum: 12. bis 24. August. Mehr Infos >>>

9. Drei Filmabende am Göppinger Schloss

An drei Abenden findet wieder „Film und Musik“ am Göppinger Schloss statt. Um 19 Uhr startet die Livemusik am Schlossplatz und anschließend werden bei Einbruch der Dunkelheit Filme gezeigt, die sonst wenig Chancen auf einer großen Leinwand haben. Dieses Jahr sind „Amsel im Brombeerstrauch“ und „Another german tank story“ dabei.

Zeitraum: 31. Juli bis 2. August. Mehr Infos >>>

10. Sommernachtskino in Kirchheim unter Teck

Kino mit mitteralterlichem Flair auf dem Martinskirchplatz Foto: imago images/Horst Rudel

Zum 23. Mal findet vom 7. bis zum 31. August das Sommernachtskino in Kirchheim unter Teck statt. Bei mittelalterlicher Kulisse kann man hier auf dem Martinskirchplatz zum Beispiel „Mission Impossible“ oder „Elio“ sehen.

Zeitraum: 7. bis 31. August. Mehr Infos >>>