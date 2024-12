Der Hype um die Sportart Padel Tennis ist spätestens seit diesem Jahr in Deutschland angekommen. Die kalte Jahreszeit bedeutet keinesfalls, dass du eine Trainingspause einlegen musst. Denn Padel geht auch im Winter! Wir haben die Plätze.

Padel Tennis ist nun endgültig auch in Deutschland angekommen. Zuvor war es vor allem in spanisch-sprachigen Ländern sehr beliebt. Bei dem Mix aus Tennis und Squash ist das Feld nur halb so groß wie ein Tennisplatz und ähnlich wie beim Squash werden die Wände, die aus Glas und Drahtgitterelementen bestehen, ins Spiel einbezogen. Üblicherweise wird zu viert, also im Doppel gespielt.