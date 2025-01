Zwei Autos wollen an der Ampel auf der Gaisburger-Brücke nach Bad Cannstatt fahren. Die Fahrzeuge stoßen in der Kreuzung zusammen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Annika Mayer 15.01.2025 - 12:06 Uhr

Zwei Autos sind am Dienstagabend auf der Gaisburger Brücke in Stuttgart-Bad Cannstatt zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 36-jähriger VW-Fahrer gegen 18 Uhr auf der Talstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf der Gaisburger Brücke stieß er an der Kreuzung, die mit einer Ampel geregelt ist, mit einer 31-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Diese bog den Angaben zufolge an der Ampel aus Richtung des Leuzetunnels nach links in Richtung Bad-Cannstatt ab.