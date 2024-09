Polizeibeamte nehmen am Mittwochabend in Stuttgart-Untertürkheim drei Männer und eine Frau fest. Sie stehen im Verdacht, Diebstähle begangen zu haben.

Philip Kearney 06.09.2024 - 14:09 Uhr

Polizeibeamte haben am Mittwochabend an der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 33 und 36 festgenommen, die im Verdacht stehen, Diebstähle begangen zu haben.