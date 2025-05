Am Dienstagmorgen ist ein Unbekannter in einer Gaststätte in Stuttgart-Untertürkheim eingebrochen und hat mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

red 28.05.2025 - 12:10 Uhr

