50.000 Euro Schaden nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am Sonntagabend die Feuerwehr in Stuttgart-Vaihingen auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand, es enstand jedoch ein hoher Schaden.

nse 14.07.2025 - 13:15 Uhr

Zu einem Kellerbrand ist es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Vaihingen gekommen. Die Brandursache ist bislang unklar.