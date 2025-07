57-Jähriger greift Reisende in S-Bahn und am Bahnhof an

Am Montagabend kommt es in Vaihingen zu mehreren Vorfällen mit einem 57-jährigen Mann. Er soll Reisende beleidigt und körperlich angegriffen haben.

alp 01.07.2025 - 18:01 Uhr

Ein 57-Jähriger soll am Montagabend in Stuttgart-Vaihingen Reisende in einer S-Bahn und am Bahnhof beleidigt und körperlich angegriffen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte.