Ein 36-jähriger Mann versucht in ein Haus in Stuttgart-Vaihingen einzubrechen. Der Besitzer bemerkt den Einbruch und verständigt die Polizei. Der Mann wird festgenommen.

Gülay Alparslan 02.01.2025 - 13:18 Uhr

Polizeibeamte haben am Dienstagabend in Stuttgart-Vaihingen einen 36 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in ein Haus an der Straße Brenntenhau eingebrochen zu sein.