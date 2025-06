Auto gerät in Tiefgarage in Brand – Kripo sucht Zeugen

Ein in einer Tiefgarage geparkter Peugeot gerät am Montag in Brand. Die Feuerwehr löscht den Brand, die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 02.06.2025 - 17:56 Uhr

