Eine Frau nimmt am Donnerstag in Stuttgart-Vaihingen den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist ein Betrüger. Die Frau bemerkt das nicht, und verliert am Ende viel Geld.

Sebastian Winter 18.10.2024 - 11:18 Uhr

Betrüger haben am Donnerstagnachmittag eine 63 Jahre alte Frau in Stuttgart-Vaihingen um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Wie die Polizei berichtet, rief ein Unbekannter die Frau am Vormittag an und gab sich als Polizeibeamter aus.