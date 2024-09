Vor 20 Jahren öffnete die Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen ihre Pforten. Das wird im September groß gefeiert mit Live-Musik, Programm und Gewinnspielen. Alle Infos zur Jubiläumsfeier.

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum feiert die Schwabengalerie am Samstag, den 21. September ihr großes Jubiläum. Und auch bei diesem Fest erwartet Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit tollen Aktionen für Groß und Klein, Gewinnchancen und Live-Musik.

Großes Jubiläum mit zahlreichen Aktionsständen

Am Jubiläumssamstag fährt die Schwabengalerie mit allerlei Aktionen für kleine und große Besucher auf. Kleine Besucher können ihrer Kreativität vor der Fotowand freien Lauf lassen, sich mit bunt schimmernden Glitzertattoos schmücken lassen und sich über fantasievolle Ballonfiguren freuen. Maskottchen Gallerino wird ebenfalls vor Ort sein, für gute Stimmung sorgen und für das ein oder andere Foto zur Verfügung stehen.

Gutes Essen und beste Unterhaltung

In der gesamten Schwabengalerie steht ein breites kulinarisches Angebot für die Besucher der Jubiläumsfeier bereit, so kann beim Bummeln in guter Gesellschaft genüsslich geschlemmt werden. Für die musikalische Untermalung und eine super Stimmung sorgen die Live-Acts des Schwaben Bräu Singchor, die Rockville Bandits und die Primebeats.

Großes Gewinnspiel in der Jubiläumswoche

In der gesamten Jubiläumswoche vom 16. bis zum 21. September um 13 Uhr haben alle Besucher die Möglichkeit beim großen Gewinnspiel mit der Schwabengalerie-Glücksfee Fräulein Wommy Wonder teilzunehmen. Als Hauptgewinn werden zwei E-Bikes von Fahrrad Walcher verlost.

Wichtig für alle Teilnehmenden: Fräulein Wommy Wonder zieht die glücklichen Gewinner am Jubiläums-Samstag um 16 Uhr. Bei den Gewinnern besteht Anwesenheits- und Ausweispflicht, um den Gewinn entgegennehmen zu können. Wer eine Chance auf den Hauptgewinn möchte, sollte die große Auslosung also nicht verpassen.

Die Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen

Direkt am Schwabenplatz finden Besucher etwa zehn Kilometer vom Stuttgarter Stadtkern das große Einkaufszentrum mit über 50 Geschäften und Schnellrestaurants. Von bekannten Modegeschäften wie Ernsting‘s Family oder Modepark Röther über den Polstermöbelspezialisten Multipolster, Reisebüro, Blumenladen und Schmuckgeschäfte finden Besucher hier alles, was das Herz begehrt. Bekannt ist die Schwabengalerie außerdem für ihr jährliches beliebtes griechisches Sommerfest.

Info: Großes Jubiläumsfest in der Schwabengalerie am Samstag, den 21. September ab zwölf Uhr.

Wer mit dem Auto fährt, kann bequem im Parkhaus parken. Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel erreichen die Schwabengalerie mit den S-Bahnen S1, S2 und S3, sowie mit der U1 oder den Bussen 81,84 und 751.

Adresse: Schwabenplatz 7 in 70563 Stuttgart