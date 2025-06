Drei Autos kollidieren am Dienstagvormittag in Stuttgart-Vaihingen. Verletzt wird niemand, es entsteht hoher Schaden. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 03.06.2025 - 12:33 Uhr

In der Straße Kelterberg in Stuttgart-Vaihingen ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde niemand verletzt, es entstand allerdings hoher Schaden.