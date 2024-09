Am Montag stoßen in Stuttgart-Vaihingen eine Stadtbahn und ein VW zusammen. Nun sollen Zeugen bei den Ermittlungen helfen.

Sebastian Winter 16.09.2024 - 18:10 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem VW ist am Montag in der Industriestraße in Stuttgart-Vaihingen ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden.